Kaçak keklik avlananlara 67 bin 703 TL ceza

Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 9 tane kaçak keklik avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

Kaçak keklik avlananlara 67 bin 703 TL ceza

Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sağanlı köyü yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Denetimde, 8 kafeste 9 keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

Kekliklerden 5'i ekipler tarafından doğaya salınırken kuyrukları kesik olan 4’ü ise tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Avcılıkta kullanılan 8 tahta kafes ve 8 kıl tuzak ise ekipler tarafından imha edildi.

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