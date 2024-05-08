Kaçak maden ocaklarında acı bilanço: Son 10 yılda 44 ölüm

Türkiye 'nin önemli taşkömürü havzası Zonguldak 'ta halen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarının yanı sıra özel firmalara ait ocaklarda da üretim yapılıyor. TTK'ya ait maden ocaklarında mart ayı sonu verilerine göre, bin 197 yer üstü, 6 bin 491 yer altı işçisi olmak üzere toplam 7 bin 688 işçi görev yapıyor. Özel işletilen maden ocaklarında ise 2 bine yakın işçi çalışıyor. GÜNLÜK 1000 TL’YE ÖLÜME GİDİYORLAR Kentte kaçak kömür ocaklarında da kayıt dışı üretim yapılıyor. İşçiler, kaçak ocaklarda günlüğü 1000 TL ile 2 bin TL arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlarını aksatmadan sürdürse de kaçak maden işletmeciliğinin tam anlamıyla önüne geçilemiyor.

162 KAÇAK OCAK MÜHÜRLENDİ YA DA İMHA EDİLDİ



Kaçak ocaklarda, göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi iş kazaları nedeniyle son 10 yılda 44 madenci hayatını kaybetti.



Kaçak ocaklara yönelik operasyonlar sürerken, polis ve jandarma ekipleri ocak ile mayıs ayları arasında 366 kömür ocağını denetledi. Denetlemeler esnasında 157 kaçak maden ocağı tespit edildi.



Kaçak ocaklara yönelik yapılan operasyonlarda ise 57 ton 200 kilo kaçak üretilmiş kömür, 905 metre ray, 17 vagon, 13 vinç ele geçirildi. TTK ekipleri ise mühürlenen kaçak ocakları patlayıcı madde kullanarak imha etti veya mühürleyerek kapattı.



Sahibi tespit edilebilen ocaklar için TTK ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri idari işlem yaptı, adli süreç de başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ile TTK ekiplerine teslim edildi.