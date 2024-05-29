Pendik'teki parçalanan cesetle ilgili yeni ayrıntılar: Kan izine rastlanmadı

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e (79) ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Bilal D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI



Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.

Şüpheli B.D, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



KAN İZİNE RASTLANMADI



Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada görüntülerdeki beyaz kovayı bularak inceledi.



Yapılan ilk incelemede kovada herhangi bir kan izi bulunmadı. Şüphelinin evinde yapılan aramada herhangi bir kan izine rastlanmadığı belirlendi.



İYİ ARKADAŞLARMIŞ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Nihat Salih'in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduğunu tespit etti.



Nihat Salih'in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı belirlendi.



Ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında evine gelen Nihat Salih'in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü tespit edildi.



NE OLMUŞTU?



Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.



İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmıştı.