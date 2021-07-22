Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan tıp öğrencisi aranıyor

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 12:20

Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan tıp öğrencisi aranıyor

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığı bulmak için peşine düştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışmalarına başladı.

Dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ediyor.

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