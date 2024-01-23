Kadem Ekşi kimdir? AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kaç yaşında, nereli?

Kadem Ekşi, Rize'de 1965 yılında dünyaya geldi. Kadem Ekşi, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ekşi, Türk Kızılay'ın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.



Konut yapımı ve yer bilimleri kapsamında zemin ile geoteknik proje çalışmaları yürüten Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı kaleme aldı.



İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini ifa eden Ekşi, evli ve iki çocuk babası.