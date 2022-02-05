Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. 5 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.

Yapılanan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edildi. Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi.



Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. İş yerinin önünde oluşan yaklaşık 5 metrelik çukur havadan drone ile görüntülendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI