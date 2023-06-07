Kadıköy'de kendini kitlediği evi ateşe verdi

Ancak Derin Y. kapıyı açmaya ikna olmayınca itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak eve girdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmesini istemeyen Derin Y. polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.



Israrlara rağmen tedavi olmayı reddeden kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.