İstanbul Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadını darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmazken müşteki Asuman Bayrak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed Furkan Bal, olay günü söz konusu restoranda yemek yediğini belirterek, "Asuman Hanım tek başına masadaydı. Birden kucağında çocuk bulunan bir adamın yumruk attığını gördüm. Asuman Hanım 'Niye vuruyorsun bana?' dedi. Ben olaya müdahale etmek istedim. Bu sırada kucağındaki çocuğu benim üzerime doğru yönlendirdi. Öncesinde herhangi bir kavga ve tartışma sesi duymadım." dedi.



Müşteki Asuman Bayrak'ın avukatı Rukiye Leyla Süren de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Abdulkadir İnal'ı "kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın yaralama eyleminin kemik kırılmasına sebebiyet verdiğini, kırığın da hayat fonksiyonlarına etkisinin orta derecede olduğunu belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 6 aya çıkardı.



Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verdi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Asuman Bayrak'ın 18 Ağustos 2018'de Kadıköy Mühürdar Caddesi'nde self servis hizmet veren bir restorana gittiği anlatılmıştı.



Müşteki Bayrak'ın yemeğini aldıktan sonra kasaya gittiği kaydedilen iddianamede, bu sırada arkasında sanık Abdulkadir İnal ile çocuklarının oturduğu masadan gelen gürültü sebebiyle dikkatinin dağıldığı, kasiyere yemek ücretini tekrar ettirdiği, daha sonra yemeğini yemek üzere üst kata çıktığı belirtilmişti.



İddianamede, sanık İnal'ın da müşteki Bayrak'ın kendisi ve çocukları aleyhine konuştuğunu tahmin ederek, kasiyere bu durumu sorduğu, daha sonra kucağında çocuğuyla birlikte restoranın üst katına çıktığı, müştekinin oturduğu masaya yaklaşarak "senin havan kime" dediği ve gözüne yumruk attığı ifade edilmişti.



Olay nedeniyle müşteki Bayrak'ın yüz kemiğinde kırık oluştuğu kaydedilen iddianamede, sanık İnal'ın bu nedenle "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

