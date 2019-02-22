İstanbul Kadıköy'de bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre Göztepe Mahallesi Demirci Faik Sokak'taki 9 katlı apartmanın 4. katındaki bir dairenin mutfak kısımında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, dairenin kapalı olması nedeniyle camı kırarak içeri girdi.



Evde dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtaran itfaiye ekibi, yangını söndürdü.



İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının, kızıyla beraber yaşadığı ve kızının o saatte işte olduğu öğrenildi.

