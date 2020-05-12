Kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi oldu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan Vezir Poyrazoğlu (36), Anneler Günü'nde eşine ilginç bir sürpriz yaptı.

ANNELERİYLE GÖRÜŞMÜYORLAR

İlçede yaşayan annesiyle görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için eşinin annesi rolü yapmaya karar verdi.

Kadın kıyafetleri giyip, başına eşarp örten Vezir Poyrazoğlu, eşi Hatice Poyrazoğlu'nun (36) karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. Vezir Poyrazoğlu, hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de onun annesi rolüne büründü. Eşinin sürprizi karşısında şaşırıp duygulanan Hatice Poyrazoğlu da kocasının annesi gibi davranınca çift, yıllardır ayrı kaldıkları annelerinin özlemini bu şekilde gidermeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI



Vezir Poyrazoğlu, sürprizini sosyal medya hesabından, "Bu fotoya gülen olur ama bilmezler ki ne anlam taşıdığını. Bugün Anneler Günü'ymüş. Biz de birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'nü kutladık. Ölmüş ve hayatta olan tüm annelerin günü kutlu olsun. Bir evlat annenin kıymetini bir anne de evladının kıymetini iyi bilsin" sözleriyle paylaştı. Poyrazoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni ve paylaşım aldı.

''EŞİMLE YILMADIK, MÜCADELE ETTİK, BERABER ÇALIŞTIK''



Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü dolayısıyla eşine böyle bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. 1994 yılında trafik kazasında babasını kaybettikten sonra kendisi ve eşinin ailesinin kendilerine sahip çıkmadığını ve ailelerinden uzak olduklarını anlatan Poyrazoğlu, "Ne eşimin ne de benim annem, kardeşlerim bizlere sahip çıkmadığı için hayatım bugüne kadar mücadeleyle geçti. Eşimle yılmadık, mücadele ettik, beraber çalıştık. Beraber gezdik, beraber yuva kurduk. Her ikimiz de annelerimizden uzak olduğumuz için böyle bir sürpriz yaparak birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'müzü kutladık. Bir günlüğüne eşimin annesi oldum" dedi. Hatice Poyrazoğlu da "Ölmüş ve sağ olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Eşime de bu sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Demir doğrama ve seracılık işiyle uğraşan Poyrazoğlu çiftinin 1'i erkek 5 çocuğu bulunuyor.

VİDEO: ÇETE LİDERİ KADIN KILIĞINDA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI