Kadir Gecesi: Bin aydan daha hayırlı gece

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.



İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.



KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ



Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



KADİR GECESİ DUASI



Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.



KUR'AN-I KERİM İNMEYE BAŞLADI



Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildi ve Kur'an-ı Kerim inmeye başladı.



Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmedi.

Ancak Hz. Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durulduğunu belirten uzmanlar, "27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir ama burada yüzde yüz bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek" dedi.



Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiği ve bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını kaydedildi.

KUR'AN-I KERİM İLK DEFA BU GECEDE NAZİL OLMAYA BAŞLADI



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.



Kadir Gecesi'nde milyonlarca Müslümanın geceyi ibadet yaparak geçirdiğini belirten Yılmaz, "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin değeri, Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamasıdır" diye konuştu.



Yılmaz, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda ilk vahyin ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberlik tebliğ edilmiştir. Mağarada efendimize, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin ilk beş ayeti kendisine vahyedildi. Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve değeri Kur'an-ı Kerim'le bütünleşmesidir. Bu gece ramazanın son 10 gününde olan bir gecedir. Kadir Gecesi'nin ramazan ayının içerisinde olmuş olması ve yine ramazanın hem oruç ve Kur'an ayı olması bakımından da ayrı bir değer ifade ediyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin anlamını, önemini ve değerini ifade etmek adına çok önemli mesajlar taşıyor. Kadir Gecesi meleklerin yeryüzüne indiği bir gece olması bakımından da son derece önemlidir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'i getiren Cibril-i Emin'in dünya semasına inmiş olması, inananların gönüllerine ferahlık verecektir."



"KADİR GECESİ'NDE BOL BOL DUA EDİP KUR'AN-I KERİM OKUMALIYIZ"



Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.



2020 RAMAZAN BAYRAMI



23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.



24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı



23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi



24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü



26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü



2020 KURBAN BAYRAMI



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

