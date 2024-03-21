Kadir Özkaya kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın biyografisi

Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM'ye atanan üyeler arasında Başkan seçilen ilk üye oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memurluk kariyerine başladı ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük de yaptı.

1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. İşte, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın biyografisi...



AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA KİMDİR?



Kadir Özkaya, 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.



Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.



Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti.



Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.