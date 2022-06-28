Kağıt toplayıcılara düzenleme

Plastik, kâğıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlara vatandaşlarla ilgili bir dizi tedbir ve kararları içeren “Atık Toplayıcıları” genelgesi yayımlandı. Genelge, serbest olarak atık toplayıcılığı yapanları “sıfır atık bilgi sistemi” ile kayıt altına alarak yetkilendiriyor. Genelgede belediyelerin saha uygulamaları ile sahadaki tertip ve tedbirleri mevzuata uygun olarak yürütmeleri isteniyor.



ATIK TOPLAYICI BELGESİ



Yeni genelde atık toplayıcılığı yapanların artık yetki belgesi almasını zorunlu kılıyor.



Bunun için atık toplayıcılar bulundukları yerin belediyesine T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurması gerekiyor. Belediyeler, başvuruda bulunan bağımsız sıfır atık toplayıcısı şahısların bilgilerini il / ilçe emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına bildirecek. Emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları ise uygun bulunanları, ilgili belediyelere bildirilecek. Belediyeler tarafından başvuru süreci tamamlanan ilgili atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek. İlgili ilçede atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcı şahıs, kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçede atık toplama işi yapamayacak.



ÇALIŞMA BİÇİMLERİ DE DÜZENLENİYOR



Bağımsız atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esaslar da yeni genelgeye dahil edildi ve içeriği belediyelerin inisiyatifine bırakıldı. Her belediyenin ilk meclis toplantısında bu konuyu gündemlerine alarak karara bağlamaları istendi. Belediyeler, atık toplayıcılarının Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı taşımalarını; belirleyecekleri standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri ve atık toplama araçlarıyla çalışmalarını, yine belirledikleri saat aralıklarında ve mevcut sıfır atık sistemine zarar vermeyecek şekilde çalışmalarını sağlayacak. Belediyelerin belirlediği esasların dışında faaliyet gösterenlerin izinleri iptal edilecek.



ATIK ÜCRETLERİ NE OLACAK?



Genelge yetkili atık toplayıcılarının topladıkları atıkları, belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine ya da belediye sınırları içerisinde bulunan çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim etmelerini şart koşuyor. Atıklar burada tartılacak ve piyasa koşulları dikkate alınarak ödeme yapılacak. Atık toplayıcılarının kâğıt, plastik ve metal gibi değerlendirilebilir atıkları türlerine göre ayrı ayrı toplanmaları isteniyor.