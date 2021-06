Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Cevher Sokak'taki bir inşaat sahasında su dolu bir alana iki çocuk girmeye çalıştı.



10 yaşındaki M.E. suyun içine girerek kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmalarının ardından çocuk yaralı halde kurtarıldı. Ancak Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılan M.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Hastanede çocuklarının ölüm haberini alan anne, baba ve M.E'nin yakınları sinir krizi geçirdi.



Öte yandan itfaiye ekipleri, inşaat sahasındaki alanın suyunu boşalttı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görgü tanığı Ramazan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada inşaat alanında bir ses duyduğunu belirterek, "Su dolu alanın yanına gittiğimizde girmek isteyen çocuğu durdurduk ama diğeri girmişti. Ardından itfaiye ekipleri geldi. Daha sonra çocuğu çıkarıp götürdüler." dedi.



Görgü tanığı Selçuk Kabaklar da "Çocuklara suya girmeyin boğulursunuz' dedim. Daha sonra abi yetiş dedi. Sonra suda kayboldu. Boğulan kişiyi suyun içinde gördüm, önümde kayboldu, daldım ama bulamadım su çok derindi. Daha sonra çıkardılar. Hastaneye götürdüler. Yaşıyor ve nefes alıyor diyorlardı." diye konuştu.



Şevket Can ise su dolu alanla ilgili şikayetlerin olduğunu belirterek, "Birkaç kişi şikayette bulunduk. Devamlı doluyor. Buna çözüm bulmaları gerekiyordu. İnşallah çocuğa kötü bir şey olmamıştır." ifadelerini kullandı.