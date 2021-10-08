Kağıthane'de seyyar satıcıya dayak: Zabıta memurları açığa alındı

İstanbul Kağıthane'da bir seyyar satıcıyı döven zabıta memurları açığa alındı.

Nurtepe'de dün kurulan semt pazarında denetim yapmaya giden Kağıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokak başında meyve satan seyyar satıcıları görerek müdahale etmek istedi.



Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı.



Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk attı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olayla ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" dedi.



