Kahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kalan şehit ailesiyle ilgili açıklama

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.



Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları iddia edilmişti.



Kahramanmaraş Valiliği, konuyla ilgili iddiaları yalanlayarak basın açıklaması paylaştı.



Açıklamada "Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir." denildi.

"ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"



Şehit haberinin aileye ulaşmasından sonra Valilik koordinesinde ilgili kurumlar tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri belirlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler ile son buldu:



"Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim".