Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024: KahramanmaraşBelediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kahramanmaraş İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen FIRAT GÖRGEL kazandı. Peki, Kahramanmaraş Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Kahramanmaraş Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.
AK Parti - FIRAT GÖRGEL
%42.41 - 247.880
Yeniden Refah - MUHAMMED AYDOĞAR
%33.40 195.256
Kahramanmaraş İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Kahramanmaraş seçim sonuçları, Kahramanmaraş ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kahramanmaraş YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Kahramanmaraş Adayları
Fırat Görgel Seçim Sonuçları
Mesut Dedeoğlu Seçim Sonuçları
Cuma Akpınar Seçim Sonuçları
Ahmet Arslan Seçim Sonuçları
Muhammed Aydoğar Seçim Sonuçları
Ali Ardıç Seçim Sonuçları
Eren Ladikli Seçim Sonuçları
Gökhan Canlı Seçim Sonuçları
Dilaver Oruncak Seçim Sonuçları
Tilbe Su Aslanpay Seçim Sonuçları
Ali Türk Seçim Sonuçları
Hava Çiçek Seçim Sonuçları
Mukaddes Zeynep Arıkan Seçim Sonuçları
Adem Kılınç Seçim Sonuçları
Arif Sevinç Seçim Sonuçları
Ömer Kaya Seçim Sonuçları
Ahmet Gebel Seçim Sonuçları
Mehmet Çetiner Seçim Sonuçları
Ramazan Dağcı Seçim Sonuçları
Taner Barışık Seçim Sonuçları
Mustafa Osman Sarıtaş Seçim Sonuçları
Nuri Avgın Seçim Sonuçları
Nusret Güloğlu Seçim Sonuçları
Erhan Ersavaş Seçim Sonuçları
Ali Akkurt Seçim Sonuçları
Ömer Solak Seçim Sonuçları
Mehmet Kaya Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş ilçe ilçe seçim sonuçları:
Afşin Seçim Sonuçları
Andırın Seçim Sonuçları
Çağlayancerit Seçim Sonuçları
Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları
Ekinözü Seçim Sonuçları
Elbistan Seçim Sonuçları
Göksun Seçim Sonuçları
Nurhak Seçim Sonuçları
Onikişubat Seçim Sonuçları
Pazarcık Seçim Sonuçları
Türkoğlu Seçim Sonuçları
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL KİMDİR?
Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Fırat Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etmiştir.
2004 yılında bu fakülteden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Mezuniyetinin ardından, 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajına başlamış ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamlamıştır.
2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır.
2010 yılında ilginç bir döneme damgasını vuran Görgel, bu yılda AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılına kadar bu görevi sürdüren Görgel, aynı yılın mart ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlenmiştir.
Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmaktadır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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