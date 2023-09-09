Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 6 can kaybı, 24 yaralı

KAMYON, İNCELENMEK ÜZERE SERVİSE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı.

İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi. Burada, başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun ayrıntılı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.

CENAZELERDEN 2’Sİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mehmet Peksoy’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedildi. Mehmet Peksoy Alanlı Mahallesi’nde, Mustafa Güzeloğlu ise hayatını kaybettiği Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.