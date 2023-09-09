Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 6 can kaybı, 24 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi’nde virajı alamayan kamyon, cenaze namazı kılanlara çarptı.
27 AKZ 728 plakalı çakıl yüklü kamyon, park halindeki 3 aracı önüne katıp sürükleyerek, bu sırada mezarlıkta, Hacı Durdu Avana’nın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına girdikten sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, 28 yaralı da ilk müdahale sonrası ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 4’ü de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitirenlerin, Mustafa Güzeloğlu, Erdoğan Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu bildirildi.
6 kişinin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaza sonrası yaralanan ve hastanede ayakta tedavisi yapılan kamyon şoförü Cengiz Aksu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Aksu'nun ilk ifadesinde virajı alamayıp kamyonun kontrolünü kaybettiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın cenaze merasimi yaptığı sırada bir kamyonumuz virajı alamayarak önce araçlara çarpıp sonra vatandaşlarımızın arasına girmiş bulunuyor” dedi.
Yaralılardan 8’inin Kahramanmaraş’a sevk edildiğini, diğerlerinin ise Andırın Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Vali Ünlüer, “İnşallah ölü sayısı artmaz diye de dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya sebep olan kamyonun frenlerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, kazanın dorsesinde yük bulunan kamyonun virajı alamaması sebebiyle meydana geldiğini söyledi.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Olayı duyup mahalleye gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, fenalık geçirdi.
Olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme yapılırken, yerde bulunan bir cep telefonu çaldı. Telefonu açan jandarma personeli, telefonun sahibinin yaralı olduğunu ve hastanede tedaviye alındığını söyledi.
GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI
Görgü tanıkları her şeyin bir anda olduğunu, kaza sonrası can pazarının yaşandığını söyledi.
Cenazeye katılanlardan Abdullah Bekirli, kamyonun kayarak kalabalığın arasına girdiğini belirterek, “Yukarıdan aşağı kamyon hızlı geldi. Vites düşürmek istedi ancak vites düşemeyince frene bastı ve teker çakıla geldi. Çakıla gelince kamyon devrilerek araçlara çarptı, ardından kalabalığı altına aldı.” dedi.
Bir diğer görgü tanığı cenaze namazına hazırlanırken kazanın olduğunu ifade ederek, “Kamyon virajdan döndüğünde burada 100’e yakın kişi vardı ve saf düzeni almak üzereydik. Kamyon 3 arabaya vurdu, arabalar bize çarptı ve kamyon da buraya yattı. Şoför adeta kurşun gibi hızlı gibi geldi.” dedi.
KAMYON, İNCELENMEK ÜZERE SERVİSE GÖNDERİLDİ
Kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı.
İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi. Burada, başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun ayrıntılı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.
CENAZELERDEN 2’Sİ DEFNEDİLDİ
Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mehmet Peksoy’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedildi. Mehmet Peksoy Alanlı Mahallesi’nde, Mustafa Güzeloğlu ise hayatını kaybettiği Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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