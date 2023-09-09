Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 5 can kaybı, 25 yaralı

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI



Görgü tanıkları her şeyin bir anda olduğunu, kaza sonrası can pazarının yaşandığını söyledi.



Cenazeye katılanlardan Abdullah Bekirli, kamyonun kayarak kalabalığın arasına girdiğini belirterek, “Yukarıdan aşağı kamyon hızlı geldi. Vites düşürmek istedi ancak vites düşemeyince frene bastı ve teker çakıla geldi. Çakıla gelince kamyon devrilerek araçlara çarptı, ardından kalabalığı altına aldı.” dedi.



Bir diğer görgü tanığı cenaze namazına hazırlanırken kazanın olduğunu ifade ederek, “Kamyon virajdan döndüğünde burada 100’e yakın kişi vardı ve saf düzeni almak üzereydik. Kamyon 3 arabaya vurdu, arabalar bize çarptı ve kamyon da buraya yattı. Şoför adeta kurşun gibi hızlı gibi geldi.” dedi.

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