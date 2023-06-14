Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

KAHRAMANMARAŞ'TA 86 BİN DEPREMZEDE KONTEYNERLERE YERLEŞTİ



6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan ve büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta da depremzedelerin barınmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Kentte ilk etapta çadırlarda kalan depremzedelerin büyük bölümü, konteyner kentlerin kurulmasıyla taşındı. Kahramanmaraş'ta şu anda 86 bin depremzede geçici barınma ihtiyaçlarını 26 bin konteynerde karşılıyor. Kentte 20 bin 300 depremzede ise çadırlarda barınmaya devam ediyor. Çadır kentlerde kalan depremzedelerin de konteyner kentlerin kurulmasıyla buraya taşınarak çadırlara veda etmesi planlanıyor. Konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelere AFAD ve sivil toplum kuruluşlarınca beslenme, sağlık, eğitim, psikososyal destek, spor ve sosyal aktivite imkanı da sağlanıyor. Kahramanmaraş'ta geçici barınma ihtiyaçları çadır ve konteynerler ile sağlanan depremzedelerin, 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evinin yapılmasıyla barınma sorunlarına kalıcı olarak çözüm bulunmuş olacak.



ADIYAMAN'DA 26 KONTEYNER KENT KURULDU



Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da da hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor. 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak olan Adıyaman'da, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçları ise çadır ve konteyner kentlerde karşılanıyor. Şu anda kentte kurulu 21 çadır kentin yanı sıra 26 konteyner kent kuruldu. 26 konteyner kentte kurulu olan 12 bin 396 konteynerde 47 bin 237 depremzede barınıyor. Ancak, kentte çalışmaları süren 21 yeni konteyner kentin de 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Konteyner kentlerin tamamlanmasıyla çadırlarda kalan depremzedeler konteynerlere yerleştirilecek.