Kamyoçya’da Türk vatandaşı çekiçli saldırıda öldürüldü: Ankara devreye girdi, cenazesi Türkiye’ye getirildi

Bugün öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan alınan cenaze Adli Tıp morguna teslim edildi. Öntürk’ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verileceği öğrenildİ.



Öntürk’ün eniştesi Deniz Keser, “Cenazesini, uzun uğraşlar sonucu getirebildik. Evraksal işler uzun sürdü. Önce İstanbul’a sonra da buraya aktarıldı. Adli Tıp Kurumu’na geçeceğiz. Bakanlığımıza ve devletimize çok teşekkür ederiz. Otopsi yapıldıktan sonra defin işlemlerini yapacağız.” dedi.



Cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Ufuk Öntürk’ün ablası Yıldız Eyiçalış ise “Çok üzgünüz. Vahşice işlenmiş bir cinayet. Hala kendimize gelemedik devlet yetkililerine ve herkese çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.