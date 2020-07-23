Kamyon devrildi, 13 ton karpuz araziye saçıldı

Gaziantep'te sabah saatlerinde Nurdağı'ndan yüklediği 13 ton karpuzu Hatay'a götüren İbrahim Yıldız (63) yönetimindeki kamyon, İslahiye-Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıktı ve bariyerlere çarparak yol kenarındaki araziye devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, devrilerek hasar gören kamyonun kasasındaki karpuzlar da araziye savruldu.

Araziye saçılan karpuzlar, çağırılan başka bir kamyonla Hatay'a gönderilirken, kaza yapan kamyon ise çekici ile kaldırıldı.