Batman'da, kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18 Eylül'de, Kozluk ilçesinin Tuzlagözü yol arama noktasında, bir kamyonda yapılan aramada, 57'si Afganistan, 24'ü Bangladeş, 18'i Pakistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile bir organizatörün yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yakalanan organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Batman'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasından 99 kaçak göçmen çıktı.
Batman'da, kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı.