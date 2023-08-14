Kamyon kasasından 50 kaçak göçmen çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu kapalı kasa kamyonda 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyon kasasından 50 kaçak göçmen çıktı

’ın Erbaa ilçesinde, 50 kaçak uygulama sırasında durdurulan kapalı kasa kamyonda yakalandı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında D-100 karayolunda yasa dışı göçe yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında Şuayip Arayıcıoğlu yönetimindeki 06 CVM 308 plakalı kamyon durduruldu.

Kamyon kasasından 50 kaçak göçmen çıktı - 1

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul’a gittiği öğrenilen kapalı kasa kamyonda yapılan aramada 47’si Afganistan, 3’ü Pakistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, bulundukları kamyonla birlikte ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Kamyon şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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