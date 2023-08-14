Kamyon kasasından 50 kaçak göçmen çıktı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul’a gittiği öğrenilen kapalı kasa kamyonda yapılan aramada 47’si Afganistan, 3’ü Pakistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.



Kaçak göçmenler, bulundukları kamyonla birlikte ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.



Kamyon şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.