Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: Yaralılar var

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden N.Ö. idaresindeki kamyon, Bolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen E.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki N.G. ve N.K. yaralandı.



İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

