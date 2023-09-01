Kandil ve Asos'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında, 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposunun imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kandil ve Asos'a hava harekatı

'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30'da hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi.

Kandil ve Asos'a hava harekatı - 1

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği belirtilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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