Kanlı ay tutulması ne zaman? İşte 2023 ay tutulması tarihi

Kanlı Ay tutulmasının tarihi astroloji tutkunları ve doğaseverlerce sabırsızlıkla bekleniyor. Bu ender rastlanan gök olayının tarihi, ülkemizden izlenip izlenmeyeceği gibi detaylar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Kanlı Ay tutulması hakkında bilgiler...



AY TUTULMASI NE ZAMAN?



Bu yılın ilk ay tutulması, Türkiye'de 5 Mayıs 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşti.



Bu yıl gerçekleşecek diğer ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi'nin resmi WEB sitesinde yer alan bilgilere göre; 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.



Parçalı Ay Tutulması olarak adlandırılan bu tutulma, Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak.



Ülkemizden de izlenebilecektir.



KANLI AY TUTULMASI NEDİR?



Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.



Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.



Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.



