Kapıkule'de Türkiye'ye sokulan 33 tehlikeli piton yakalandı

Kapıkule Gar Gümrüğü’ne gelen Bosfor yolcu treninde görevliler tarafından yapılan kontroller sırasında bir kompartımandaki yatağın altında 2’si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.



Kapıkule Gümrük Kontrol Noktası'nda yapılan incelemede, yurt dışından ülkeye yasa dışı yollardan sokulmak istenen 33 adet piton cinsi yılana Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce el konuldu.

26 BİN 390 TL PARA CEZASI

Olayda pitonları ülkeye sokmaya çalışan şüpheliye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18-1 maddesi kapsamında 26 bin 390 TL idari para cezası uygulandı.



Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.