Kar etkisi: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı trafik yoğunluğunu artırdı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.30'dan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 17:03 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 17:33

Kar etkisi: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara kar tatili

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara kar tatili

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre 'da dört gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı, bugün aralıklarla başladı.

Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış var.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bu durum akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun da artmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.30'dan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.

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