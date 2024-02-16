Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsu değişti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni fors kullanılmaya başlandı. Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik ise yapılmadı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsu değişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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