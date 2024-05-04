Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Ovaçalış köyünde İlyas C'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla evin yakınındaki ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.