Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü, Düzce'de yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ring halinde görev yapan Bölge Trafik Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durdurdu.



Otomobilin arka kapısından inerek çalılık alana kaçan A.E.O. ekiplerce yakalandı.



Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde A.E.O'nun 19 suç kaydının bulunduğunu ve hükümlü olduğunu tespit etti.



A.E.O. ifadesinde, gece saatlerinde Karabük Eskipazar Açık Cezaevinden firar ettiğini, otomobile de otostopla durdurup bindiğini söylediği öğrenildi.



Otomobili kullanan A.K'nin ise ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı, otomobildeki N.T'nin de 6 suçtan araması olduğu belirlendi. Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.



Cezaevi firarisi A.E.O'nun yakalanma anı, polis kamerasınca kaydedildi.

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