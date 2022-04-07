'Karadeniz Gazı' için önemli adım

Karadeniz Gazı’nın çıkartılması ve karaya ulaşmasında önemli bir adım daha atılıyor. Karadeniz’in derinliklerinde açılan kuyularda kullanılacak, kuyubaşı vanalarının ilki Yavuz Sondaj Gemisi tarafından suya indirilecek.



Yavuz'u, Filyos limanından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez uğurlayacak.



Keşif bölgesine götürülecek vananın, Karadeniz’in derinliklerinde açılan kuyuya montajı yapılacak. Vana, çıkarılacak gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek.



Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki 29 Mart'ta Filyos'a getirilmişti.

65 ton ağırlığındaki kuyubaşı vanası, geçtiğimiz hafta Filyos Limanı’na ulaşmıştı. 5 metre yükseklikte, 6 metre genişlikteki vana, kuyulardan çıkartılacak gazın karaya ulaşmasında kritik bir öneme sahip. 9 vana daha önümüzdeki dönemde Filyos Limanı’na getirilecek.



Yavuz Sondaj Gemisi, bir süredir bakım ve yenileme çalışmaları için Filyos Limanı’nda demirli durumdaydı. Çalışmaların ardından kuyubaşı vanasıyla denize açılacak gemi, ihtiyaç halinde yeni araştırmalar için de kullanılacak.