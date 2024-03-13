imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Karadeniz sahilinde kadın cesedi bulundu

Samsun’un İlkadım ilçesi sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin 66 yaşındaki Hamide Urkapu’ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Karadeniz sahilinde kadın cesedi bulundu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da sahilinde kadın cesedi bulundu.

İlkadım ilçesi Tütün İskelesi zabıta ekipleri, kıyıya yakın yerde denizde bir kadın cesedi gördü.

Ekipler, kadını kıyıya çıkarıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Karadeniz sahilinde kadın cesedi bulundu - 1 Hamide Urkapu 3 çocuk annesiydi

Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk annesi Hamide Urkapu’ya ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kadının ölümüyle ilgili araştırmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...