Karadeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem (İstanbul Arnavutköy açıklarında deprem)

Son dakika haberi! İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.



Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.



Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.