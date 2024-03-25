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Karadeniz'de balığa erken veda!

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak. Ancak Karadenizli balıkçılar sezona erken veda etti. Nedeni küresel ısınma nedeniyle hamsinin erkenden soğuk suya göç etmesi. Ayrıca balık çeşitliliğinin kalmaması.

Karadeniz'de balığa erken veda!

Tekneler limana demirledi, ağlar bakıma alındı, Trabzonlu balıkçılar denizde umduğunu bulamayınca sezonu erken kapattı.

Denizlerde av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için 15 Nisan'da başlayacak. Ancak sezon bitimine yaklaşık üç hafta kala Trabzonlu balıkçılar teknelerini limana çekti. Nedeni ise artık 'de balık çeşidinin kalmaması.

Küresel ısınma nedeniyle hamsi de bu yıl erkenden kuzeye, yani daha soğuk suya göç etti. İstenilen avlanma olmadı.

Balıkçıların sezona erken veda etmesinin bir başka nedeni de artan masraflar. Teknelerini ve ağlarını bakıma alan balıkçılar Akdeniz’e gitmeye hazırlanıyor. Umutları Mayıs ayında başlayacak Orkinos avı.

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