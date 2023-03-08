Karadeniz'i 'çok şiddetli kuraklık' vurdu

Güncel kuraklık haritasında risk artarken; son 6 ayda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta ‘şiddetli kuraklık’tan, ‘çok şiddetli kuraklık’ düzeyine geçildi. Türkiye’nin en çok yağış alan ili konumundaki Rize ve çevre iller Gümüşhane ve Bayburt, 'orta kuraklık'tan 'olağanüstü kuraklığa' geçerken, Trabzon'un da 'şiddetli kuraklık’tan ‘çok şiddetli kuraklığa’ seviyesine yükseldiği dikkat çekiyor.

Bölgede kuraklığın en az etkili olduğu Artvin'de ise kentin bazı bölümünde 'hafif', bazı bölümünde 'orta kuraklık' görülüyor.

Uzmanlar, meteorolojik yıllık yağış verilerine göre, bölgede 2021 ve 2022 yılları arasındaki yağışlarda yüzde 8'lik artış yaşanmasına rağmen ani ve lokal yağışların toprağın ve bitkinin suya ihtiyacı olduğu dönemde yeterli miktarda düşmemesinin kuraklığa yol açtığına değiniyor.

