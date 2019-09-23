Karaman'da Abdullah Yıldırımer idaresindeki yolcu minibüsü, Başakşehir Mahallesi 2081 Sokak'ta tarım işçilerini taşıyan Yusuf Büyüktuna yönetimindeki plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan yolcu minibüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesine girdi.
Kazada, sürücüler ile minibüslerde bulunan 13 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Karaman'da Abdullah Yıldırımer idaresindeki yolcu minibüsü, Başakşehir Mahallesi 2081 Sokak'ta tarım işçilerini taşıyan Yusuf Büyüktuna yönetimindeki plakalı minibüsle çarpıştı.