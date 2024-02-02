Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

Karaman’da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i polis 4 kişi yaralandı.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

Kaza, dün akşam saat 20.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli G.E. yönetimindeki resmi aracı ile M.B. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada polis aracının sürücüsü G.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Y., Refika Y. ve Emine B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı - 1

Yapılan incelemenin ardında araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...