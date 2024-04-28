Oğuz Murat Aci ve Mert Çakır için adalet konvoyu

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"



Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Murat Tomris, "Kardeşimiz Mert Çakır 27 yaşındaydı 10 yıldır motokuryelik yapıyordu. Motosiklet deneyimi ve trafik bilgisi oldukça yüksekti. 31 Temmuz 2023 tarihinde Kadıköy D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde makas atarak ve aşırı hızla ilerleyen otomobil sağ şeritte seyir halinde olan kardeşimiz Mert Çakır’ın kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştır. Hızını alamayıp başka bir araca çarparak durabilmiştir." dedi.



Zanlının 246 promil alkollü olduğu ve bir hastanede doktor olarak görev yaptığının tespit edildiğini ifade eden Tomris, "Murat Kural, Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Taksirle ölüme neden olmak'tan tutuklanmıştır. Biz acımızın derdindeyken, kardeşimizin katili sadece 3.5 ay sonra tahliye edilmiştir. 23.11.2023 tarihinde 18. Asliye Ceza Mahkemesi 3 yıl 9 ay cezaya hükmetmiştir. Hiçbir suçu olmayan kardeşimiz toprak altındayken, her türlü trafik kuralını hiçe sayan ve alkollü olduğu tespit edilen Murat Kural tutuksuz olarak hayatına devam ediyor. 2021 yılından itibaren yüzlerce motosikletli kardeşimizi trafik kazalarında şehit verdik. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz gencecik bir kardeşimizin hayatına kasteden trafik canavarının sadece 3.5 ay değil, daha fazla ceza çekmesini istiyoruz." diye konuştu.



"ADALETE TESLİM OLMALARINI İSTİYORUM"



Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ise, "Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bizim de oğlumuz benzer bir cinayete kurban gitti. Adalete teslim olmalarını istiyorum. Bu adalet nasıl sağlanacak bilmiyorum ama ben devletime, milletime inanıyorum ve güveniyorum." diye konuştu.



"HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAĞIZ"



Mert Çakır’ın Annesi Hanife Çakır "Benim oğlum bir doktor tarafından öldürülmüştür. Trafikte kendi şeridinde ilerleyen ve hiçbir suçu olmayan oğluma, arkadan alkollü bir şekilde gelip çarparak öldürmüştür. Hakim karşısında 'Vicdan azabı çekiyorum diyerek çıkmıştır' İki hafta sonra nişan yapıp fotoğraf paylaşmışlardır. Biz bunu asla kabullenemiyoruz. Ölene kadar sesimizi duyuracağız. Hiçbir zaman susmayacağız. " şeklinde konuştu.Mert Çakır’ın babası İsmail Çakır, " Ben bu şahsın daha yüksek bir ceza almasını istiyorum. Devletimizin bir doktoru olan bu şahsın hastaları yaşatsın diye mi yoksa öldürsün diye mi devlette görev yapıyor? Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum bizim sesimizi duysunlar" dedi. Çakır'ın kızkardeşi Fatma Yüksel ise, "Ağabeyimi bizden koparanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.



Çakır ve Aci ailelerine destek veren Türkiye Kızılelma Motosiklet Kulübü Başkanı Meryem Zengin ise, "Bugün buraya Mert Çakır ve Oğuz Murat Aci'nin ailesine ses olmaya geldik. Elim kazalar sonucunda motosiklet camiasını yasa boğan bu kazalarda adaletle birlikte hak ettikleri cezaları alana dek Kızılelma Motosiklet Kulübü ve motosiklet camiası olarak susmayacağız. Acılı ailelere ve motosiklet camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin