Karamollaoğlu'ndan ittifak çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin seçimlere tek liste ve tek amblem altında girmesi gerektiğini ifade etti.



Karar TV'de katıldığı programda konuşan Temel Karamollaoğlu, üç partinin tek tek seçime girmesi halinde yüzde 2 ila 4 arasında oy alacaklarını belirterek "Birlikte girersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz takdirde 15-20 belki de 25 milletvekiliyle temsil edilebileceğiz. " ifadesini kullandı.



Karamollaoğlu, söz konusu ittifakın Saadet Partisi çatısı altında olması gerektiğinin de altını çizdi.

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