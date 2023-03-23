Karamollaoğlu'ndan ittifak çıkışı

Millet İttifakı içerisinde ikinci bir ittifak kurulacak mı? Söz konusu öneriyi gündeme getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, "Tam neticelenmiş değil ama yüzde 99 tamamlandığı kanaatindeyim." dedi.

Karamollaoğlu'ndan ittifak çıkışı

Genel Başkanı , Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin seçimlere tek liste ve tek amblem altında girmesi gerektiğini ifade etti.

Karar TV'de katıldığı programda konuşan Temel Karamollaoğlu, üç partinin tek tek seçime girmesi halinde yüzde 2 ila 4 arasında oy alacaklarını belirterek "Birlikte girersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz takdirde 15-20 belki de 25 milletvekiliyle temsil edilebileceğiz. " ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, söz konusu ittifakın Saadet Partisi çatısı altında olması gerektiğinin de altını çizdi.

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