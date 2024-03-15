imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı - 1

KARS

'ta da aralıklarla etkili oluyor.

Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.

Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.

TUNCELİ

’de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...