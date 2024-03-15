Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

KARS



Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.



Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.



Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.



TUNCELİ



Tunceli’de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.



Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.



Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.