'Karşının taksisi'ne men cezası

İstanbul Ataşehir'de taksisine binmek isteyen müşteriyi almayarak mağdur eden sürücüye para cezası verilirken, ticari araç kullanma belgesi de geçici süreyle askıya alındı.



Dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen bir kadın yolcu, taksi sürücüsü tarafından geri çevrildi. Kadın, şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi.



Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ve taksici ile mağdur kadın arasında sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durdurdu.



BELEDİYE RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ



Yapılan incelemelerde taksinin belediye ruhsatının iptal edildiği belirlendi. Sürücü Muharrem Y.'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıma maddesinden 1339 TL para cezası kesilirken, ticari araç kullanma belgesi de İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.



Söz konusu taksi de 3 gün süreyle trafikten men edildi.

