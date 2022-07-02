Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kartal’da orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2022 - 06:35

Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

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İstanbul'da Kartal sahil yolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Hüsniye Tuna G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı.

Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, takla atarak ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Umut D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Yaralılardan Umut D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis yolda başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.


Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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