'Kaşıkçı Elması' çalındı mı? (Milli Saraylar'dan iddialara yanıt)

'Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru' olarak gösterilen 86 karatlık 'Kaşıkçı Elması'nın çalındığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.



Milli Saraylar iddiaları yalanlayarak elmasın iki buçuk yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilendiğini açıkladı.

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir.

Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır"