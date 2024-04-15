Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde merkez ilçesinde 6 şahsa ait 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada 760 adet sentetik ecza hapı, 52 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, esrar, 9 adet cep telefonu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 820 TL para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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