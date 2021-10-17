Kastamonu'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Umut Küçükçakan yönetimindeki 19 RF 010 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ayhan yönetimindeki 81 BS 052 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yine aynı yönde ilerleyen Engin Uğur yönetimindeki 02 HT 354 plakalı otomobil, Aydın Usta yönetimindeki 34 TH 1207 plakalı otomobil, Sebahattin Aras yönetimindeki 34 BEG 829 plakalı otomobil ve Ahmet A. yönetimindeki 37 KF 092 plakalı otomobil de kazaya karıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunanlar olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul-Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı.