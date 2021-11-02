Katlettiği Pınar Gültekin'in annesinden şikayetçi oldu

Pınar Gültekin'i katili Cemal Metin Avcı'nın, mahkemede kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Pınar Gültekin'in annesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayeti davasında 7'nci duruşma dün yapıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuklanma taleplerinin ise reddine karar verdi.



Heyet, Gültekin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli tıp kurumundan istenen raporun cevabının beklenmesine ve Gültekin'in telefonuna erişim için ABD'den yeniden şifre istenmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Öte yandan, 26 Nisan'daki duruşmada mahkemenin, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında, katil zanlısı Avcı'yı tehdit ettiği gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Cemal Metin Avcı'nın da aynı nedenle Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayet üzerine Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı, Gültekin'in ifade vereceği belirtildi.



"KIZIMIZI DİRİ DİRİ YAKAN BİRİNE GÜL MÜ VERELİM?"



Konuyla ilgili açıklama yapan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, "Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi. Gültekin, "Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler. Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun" diye konuştu.



Baba Gültekin şöyle devam etti: "Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim? Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz."

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin (ortada)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde ortadan kayboldu.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.



Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanıyor.