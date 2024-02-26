Kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan B.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

