Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı

Bursa’da boşanma aşamasında olan eşinin kaldığı eve gelen Hüseyin A.,, üst üste bastığı zile rağmen kapıya kimse çıkmayınca evi kurşun yağmuruna tuttu. Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı

Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak’ta Hüseyin A., aşamasında olan eşi Ayşe A.’nın evi kurşunladı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu ve cama çıkmadıkları öğrenilirdi.

Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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